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Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez Ayasofya Camisi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya'ya geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik ediyor.
Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yapıyor.
Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken; bir grup vatandaş, Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekliyor.
Öte yandan; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Ayasofya'ya geldiği öğrenildi.