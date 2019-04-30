Cumhurbaşkanı Erdoğan IDEF açılışında Standları tek tek gezdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından fuarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından fuarı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Progrmada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (solda), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yer aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen IDEF'19 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı.
Zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzelerin aralarında bulunduğu birçok ürünün yer aldığı fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 3 Mayıs'a kadar devam edecek.
Fuara, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği olmak üzere 20 kurum ve kuruluş destek veriyor.