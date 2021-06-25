Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadı'nın açılışına katıldı

Erdoğan, vatandaşlara seslenmeye şöyle devam etti: Bugün gördüğünüz gibi bir çok açılışları, başta Hatay Şehir Stadımız olmak üzere bunun yanında barajlarla bunun yanında bir çok spor tesisleri ile inşallah Hatay'ımızı çok daha farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz.