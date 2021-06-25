BIST 1.392
DOLAR 8,79
EURO 10,50
ALTIN 502,78

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadı'nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadı'nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Hatay Stadı'nın açılış töreninden dikkat çeken kareler kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadı'nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. 

112
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadı'nın açılışına katıldı

Hatay Stadyumu'nun önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Akdeniz'in incisi tarihin kültürün, dayanışmanın şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki her bir mahallesindeki kardeşlerime en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum." dedi. 

212
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadı'nın açılışına katıldı

Erdoğan, vatandaşlara seslenmeye şöyle devam etti: Bugün gördüğünüz gibi bir çok açılışları, başta Hatay Şehir Stadımız olmak üzere bunun yanında barajlarla bunun yanında bir çok spor tesisleri ile inşallah Hatay'ımızı çok daha farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz. 

312
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadı'nın açılışına katıldı

"Tabi ben bu arada Türkmeni, Kürdü, Arabı ile Müslümanı, Hristiyanı bunun yanında Musevisi ile Hatay'ımızın hoşgörü atmosferinin de özellikle içerisinde olduğum için bu anlamda sizleri selamlıyorum. Hep şunu söyledik bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedik.

412