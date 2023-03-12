Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Samandağ'da! İnşa edilecek konut sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliyle birlikte depremde ağır hasar alan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde incelemelerde bulunarak halka hitap etti. Daha sonra Hatay'ın Samandağ ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli, Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Samandağ'a inşa edilecek konut sayısını açıklayan Erdoğan "Gerekli adımları ilk fırsatta atacağız" ifadelerini kullandı.

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Depremde ağır hasar alan Hatay'ın Kırıkhan'da incelemelerde bulunan ve önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli daha sonra Samandağ'a geçti. Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile bir araya gelen iki lider önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Depremde hayatını kaybedenler vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremlerin en çok yıkıma yol açtığı il Hatay'dır. Asrın felaketi olarak tanımlanan bu depremlerin zorlu kış şartlarının yaşandığı günlerde olması işleri zorlaştırdı. Buna rağmen devlet ve millet olarak depremin ilk anından itibaren Hatay'a ulaşmak için canla başla mücadele ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir sayıya, 35 bin arama kurtarma sayısına ulaştık.

"Türkiye'den daha hızlı refleks verecek ülke yok"

Afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen devletin imkanları tamamının deprem bölgesi için seferber edildi. Tüm araçlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Tüm bunları en iyi 11 şehirde yaşayan 14 milyon insanımız gayet iyi biliyor. Böyle büyük bir afete Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktur.

650 bin konut inşa edilecek

Çadırlardan yurtlara, okullardan otellere eldeki her imkan değerlendirildi. Artçı sartsıntıların sürmesi evleri sağlam vatandaşlarımızı da huzursuz ettiği için bölge dışına çok sayıda taşınma yaşandı. Yaptığımız tespitlere göre 650 bin konut ihtiyacı olduğunu gördük. Samandağ'da inşa edeceğimi konut sayısı 17 bin 331'dir.

"Talimatı vereceğim"

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin altından alnının akıyla çıkmıştır. Yaşadığımız felaketin yaralarını sardık, yönümüzü ortak geleceğimize döndük. İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin bize sunduğu güven, huzur çatısına daha fazla sahip çıkmalıyız. Karaçay Barajı'nın tamamlanması ile ilgili talimatı vereceğim.

Bahçeli: "Felaket çok büyüktür, bunu görmezden gelemeyiz"

Samandağ'da açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamasında, "Ülkemizin yönetimi sayın cumhurbaşkanı her türlü felaketi ortadan kaldırmak için gayret göstermektedir. Devletin her kademesinde yönetimde bulunan insanlara, Mehmetçikle bu felaketin aşılmasında gayret göstermektedir. Bu felaket çok büyüktür, bunu görmezden gelemeyiz. Ancak bu acının çok da güzel işaretleri bulunmaktadır. Birlik beraberliğinin korunmasıdır. İnşallah çok daha güçlü olacaktır. Yaralılarımıza Allahtan şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.