Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı İbrahim Demir Camisi'ni açtı!

Caminin yapımında emeği geçen hayırseverleri ve Çankaya Müftülüğünü tebrik eden Erdoğan, bu kıymetli esere katkı verenlere şükranlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Peygamber Efendimizin, Aleyhissalatü Vesselam, bir müjdesini de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir hadis-i şerifinde Hazreti Nebi şöyle buyurmuştur: 'Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette benzeri bir köşk bina eder.' Bu mükafata nail olabilmeyi Mevla hepimize nasip eylesin diyorum. Tabii şurası da çok önemli ve anlamlıdır. Bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler, camileri merkeze alarak kurulur. Bu şekilde imar ve ihya edilir. Ticaretten eğitim, kültür ve sanata, şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir. Tarihimizin bir döneminde mabetsiz ve minaresiz şehir olarak tahayyül edilen başkent Ankaramızın yeni camilerle, yeni ibadethanelerle, yeni irfan merkezleriyle süslenmesi bizim için çok ama çok kıymetlidir. Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."