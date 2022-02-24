Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topladı Acil karar!

RUSYA'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekat sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Zirvesi toplantı kararı aldı.

Toplantı saat 11.00'de Beştepe'de düzenleniyor. NATO çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir görüşme gerçekleştirmiş, Ukrayna'dan da yardım çağrısı gelmişti. Türkiye'nin atacağı adımlar kritik öneme sahip.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılamadığı öğrenildi.

NATO kararları ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Olayı devlet veya kurumsal bazda ele alacak olursak, burada da şu anda ortada sadece NATO kalıyor. NATO bu video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Malum, şu ana kadar Ukrayna'ya ciddi manada bir asker gönderme gibi durumla karşı karşıya henüz kalmadık. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla Rusya artık sınırda ciddi denilebilecek sayıda asker yığınağı yapmış vaziyette. Tabii bu tablo karşısında neticenin ne olabileceğini kestirmek için herhalde kâhin olmaya gerek yok. Bu bakımdan yapacağımız bu video konferansta NATO müttefiki üye ülkelerin liderleri bakalım neler söyleyecek. Biz de tabii söyleyeceğimizi onların da söyleyeceklerine göre belirleyecek, tavrımızı ortaya koyacağız."