Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasına Sezai Karakoç'tan şiirle başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasına vefat eden şair Sezai Karakoç'tan şiir okuyarak başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezai Karakoç'a ait okuduğu şiirinden sonra grup konuşmasına başladı. Sözlerine AK Parti Grup Başkanlığı'ndaki görev değişimiyle başladı. Erdoğan yeni seçilen İsmet Yılmaz'a başarılar diledi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti Grup Başkanlığına seçilen Sivas Milletvekilimiz Sayın ismeti Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Naci Bostancı hocamız 2023 seçimi hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevinden affını istedi. Bu güne kadar yaptıkları için şahsım grubum adına teşekkürlerimi iletiyorum. Yakın çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu çatı altında milletvekilliğinin getirdiği duruşa sahip olmayanlar olsa da Meclis'imiz milletimizin gözbebeğidir. Şehit yakınlığına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz kişilere hak ettiği dersin gittikleri her platformda ve sandıkta verileceğine inanıyorum. Genel Başkanı bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değildir. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' küfrü çıkar mı? Milletimiz gereken dersi 2023 Haziran'da verecektir. Bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsade etmez. Karşınıza geçip bölücü örgüt propaganda yapanlara mahcupsunuz ama şehit yakınlarına bacısına severek cevap veriyorsunuz.

Oylamada hayır diyen CHP'nin kimleri sıvazlıyorsa ipini onlar tutuyordur. Akdeniz'de Afrika'da Ege'de kendi çıkarlarımızı savunmamızın kimleri çileden çıkardığını görüyoruz. CHP fiilen pozisyon değiştirmeye başlamıştır.