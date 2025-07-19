Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsade etmeyiz
Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alo 171 danışma hattıyla kişiye özel sigarayı bırakma planlarının hazırlandığını dile getirerek "Milletimizi sigara ve alkolden kurtaracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma' programında milli sporcular ve gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlere sağlıklı yaşam için bu ürünlerden uzak durmanın ne kadar önemli olduğu konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.
"GENÇLERİMİZİN ZEHİRLENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Dumansız bir Türkiye için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, çeşitli kurumlarla, gençlerin zehirlenmesine müsaade edilmeyeceğini kaydetti.
Bu yıl başlatılan 'Sigarayı bırak hayatını değiştir' kampanyası ile 188 bini aşkın vatandaşa ulaştıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Her birinin hayatına dokunduk. Dumansız bir Türkiye için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla, yönetimlerimizle, üniversitelerimiz ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarımızla gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz.