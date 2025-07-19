Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsade etmeyiz

Her birinin hayatına dokunduk. Dumansız bir Türkiye için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla, yönetimlerimizle, üniversitelerimiz ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarımızla gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz.