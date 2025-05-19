Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve milli sporcularla bir araya geldi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının üzerinden tam 106 yıl geçti.