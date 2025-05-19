Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve milli sporcularla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde buluştu.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı..
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının üzerinden tam 106 yıl geçti.
GENÇLER VE MİLLİ SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve milli sporcularla bir araya geldi..
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere 19 Mayıs'ın önemini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Sizler Türkiye'nin yüz akı, milletimizin güven kaynağısınız. Tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu'ya dalga dalga yayıldı.