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Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesine girdi Karadeniz fındık fiyatlarını bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesine girdi Karadeniz fındık fiyatlarını bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu temasları başladı. Erdoğan'ın bugün fındık fiyatlarını açıklaması bekleniyor. Ziyarette fındık bahçesi bulunan bir aileyle sohbette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesine girdi Karadeniz fındık fiyatlarını bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki temasları kapsamında fındık üreticisi bir aileyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık bahçesinde aileyle bir süre sohbet etti. Ziyarette, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesine girdi Karadeniz fındık fiyatlarını bekliyor

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesine girdi Karadeniz fındık fiyatlarını bekliyor

Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesine girdi Karadeniz fındık fiyatlarını bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık bahçesi ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri katıldı.

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