Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesine girdi Karadeniz fındık fiyatlarını bekliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu temasları başladı. Erdoğan'ın bugün fındık fiyatlarını açıklaması bekleniyor. Ziyarette fındık bahçesi bulunan bir aileyle sohbette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki temasları kapsamında fındık üreticisi bir aileyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık bahçesinde aileyle bir süre sohbet etti. Ziyarette, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.
Ordu’nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi.
Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık bahçesi ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri katıldı.