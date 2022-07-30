Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesine girdi Karadeniz fındık fiyatlarını bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki temasları kapsamında fındık üreticisi bir aileyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık bahçesinde aileyle bir süre sohbet etti. Ziyarette, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.