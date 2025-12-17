Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Rajab'ın aile fertlerini kabul etti
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
