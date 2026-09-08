Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya elde ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmasının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Filenin Sultanları, elde ettikleri bu tarihi başarının gururuyla Beştepe'de Başkan Erdoğan'la bir araya gelerek zaferlerini paylaştı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.
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Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu.
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Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olma gururunu yaşatan Filenin Sultanları, bu tarihi başarının mutluluğunu ve coşkusunu Başkan Erdoğan'la samimi bir atmosferde paylaştı.
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Başkan Erdoğan, Türk bayrağını gururla dalgalandıran milli sporcularımızı ve teknik heyeti tebrik ederek, gelecek turnuvalar için takıma başarı dileklerini iletti.
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