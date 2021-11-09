Cumhurbaşkanı Erdoğan EPDK Hizmet Binası açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katılıyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katılıyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2023 yılında devreye alınacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. ve 3. santraller için de hazırlıklara başlandığını açıkladı.

Konuşmasından satır başları...

-Yenilenebilir enerji kaynakları yükseltmeye çalışıyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinde 2027 yılına kadar hedeflerimiz var.

2. ve 3. nükleer santraller için hazırlanacağız

-Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Türkiye'yi nükleer enerji işleyen ve kullanabilen ülkeler arasına almayı planlıyoruz. 2. ve 3. santraller için de hazırlanacağız.

-Her ne kadar çevrecilik adına sokakları yakıp yıkanlar bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Dünyanın pek çok yerinde gelişmiş ülkeler halen nükleer enerji kullanırken Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın demek ihanet değilse gaflettir. Asıl sorgulanması gereken Türkiye'nin neden bu adımı 20-30 sene önce atmadığıdır. Dünyanın 60 yıl evvel kullanmaya başladığı nükleer enerjiye bizim geç adım atmamız kayıptır.

-Dünyanın en temiz enerjilerine karşı çıkmanın çevre ile alakası olmadığı açıktır. Çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayacağız. Türkiye düşmanlarına piyonluk yapanlara rağmen yerli ve milli kaynakları azami şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

-Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca petrol ve doğal gaz arama çalışmaları kiralama yoluyla yapılmıştır.