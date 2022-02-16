Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikteki yeni düzenlemeyi açıklıyor! Market fiyatları düşecek mi?

KABİNE Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanmıştı. Toplantının en önemli gündem maddesi elektrik faturaları için yapılacak indirim kararıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından bugün Kabine Toplantısına başkanlık etti. Ekonomideki gelişmelerin ana gündemi oluşturduğu toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar;

5 Şubat Cumartesi yaptırdığımız Kovid-19 testinde koronavirüsün Omikron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı, bunun üzerine kendimizi karantinaya almıştık. Hastalığı hafif belirtilerle geçirdik, çalışmalarımızı evden sürdürdük.

KDV indirimi takip edilecek

Devlet ve hükümet işlerini de hem yakından takip ettik hem de gereken yönlendirmeleri yaptık. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7 puanlık bir indirim yapma kararımızın müjdesini milletimizle paylaşmıştık.

Üreticiden toptancıya ve perakendeciye kadar gıdanın tüm süreçlerini kapsadığı için enflasyonla mücadeledeki kararlılığımızın bir ifadesi olan bu KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara gereken yaptırımları uygulayacaktır.

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