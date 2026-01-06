Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız" dedi. Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı ile günlük 1083 lira cep harçlığını 1375 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler, bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken, biz ekonomideki hedeflerimizi gençlerimizle birlikte yürüyoruz

Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz

Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin önü kesildi.Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini tekrar cazibe merkezi haline getirdik.

800 bin gencin staj süreçlerine destek

3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık, 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine destek sunacağız, başvuruları İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz

(İlk Adım Programı) Özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.

3 yılda 445 milyar liralık kaynak tahsis edilecek

(Güç Programı) Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz"

Cep harçlığına artış

(İŞKUR Gençlik Programı) Günlük 1083 lira cep harçlığını 1375 liraya, haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 19 bin liraya çıkarıyoruz"