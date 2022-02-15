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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki görüşmeleri yoğun şekilde devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE temaslarına devam ediyor. Abu Dabi temaslarını tamamlayan Erdoğan, Dubai'ye geçerek görüşmelerine başladı. Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Daha sonra Dubai EXPO 2020 'Türkiye Ulusal Günü' etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde şeref defterine şunları kaydetti:

"EXPO 2020 Dubai'yi, Türkiye milli günü vesilesiyle ziyaretim esnasında liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duydum. Değerli kardeşim Al Maktum'a sıcak misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 'Zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak' temasıyla gerçekleştirilen EXPO 2020'nin başarısından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ni tebrik ediyorum."

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle, Birleşik Arap Emirlikleri’ne resmî ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü.

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