Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye konuk oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret ediyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin konutuna saat 18:25'te geldi.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
BAHÇELİ, ERDOĞAN'I KARŞILAMAK İÇİN KONUTUNA GELDİ
MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için saat 17:00 sıralarında konutuna geldi.