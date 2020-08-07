Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için Ayasofya'ya gitti. Erdoğan'ın cuma namazının ardından ekonomi ve dış politika mesajları vermesi bekleniyor.Abone ol
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı.
Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını burada kıldı.