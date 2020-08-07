Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya’da

Dolar 7.36 ile tarihi rekor kırdı! 7 Ağustos piyasalarda son durum

Kılıçdaroğlu'nu şok eden Muharrem İnce anketi Ada Araştırma yaptı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı açıkladı Türkiye ile Lübnan antlaşacağı sırada bu olay oldu