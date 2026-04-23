Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geleneksel çocuk kabulü gerçekleştirildi.
Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi ziyadesiyle üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'yi başarıyla yöneten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Öğrencilerin, ışıl ışıl parlayan gözleri, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleri, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle her birinin kendilerinin umudu olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak. Bilimde, sanatta, sporda, siyasette, sivil toplumda, yani hayatın her alanında birer yıldız gibi parlayacaksınız. Yeter ki hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin. Yeter ki kendinize güvenin. Başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Gerisi sadece biraz sabır ve zaman meselesidir. Bundan hiçbir şüphe duymadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.