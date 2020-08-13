Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuşuyor. Erdoğan, AK Parti'nin milletin ve ümmetin umudu haline geldiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 19. Yıl dönümü etkinliklerinde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hep söylediğimiz gibi bu partinin kurucusu bizahiti milletimizin ta kendisidir. Şahsım başta olmak üzere, partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir ona göre davranır. Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi.

Şahsi emellerinin peşine düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yer aldı. Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda AK Parti'den başka vizyon proje siyasi teşekkül bulunmuyor. Tek AK Parti'ye saldırmak, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek.

Hz İbrahim'in Harran'dan Filistin'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz. Musa'nın Kızıldeniz'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz Muhammed'in Mekke'ye yürüyüşü tarihi bir yürüyüştür. Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran milletimiz 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkına Partisi'ni kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.

Bu davaya gönül verenler kendileriyle birlikte yeryüzündeki tüm mazlumların hukukunu koruma mücadelesi vermişlerdir. 3 kıta 7 iklimde barışın kardeşlik için ter dökmüştür. Bu hareket bu dava Selçuk'lunun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı Cumhuriyet'in aklıdır. Bizim hareketimiz, bizim davamız, Her şeyden önce Allah Kelamını ve onun nebisini rehber edinmiştir.

19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti milletimizin özleminden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bu yüzden tüm çabalarımız semeresi ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim için asıl olan bu kutlu yolda milletimizle el ele yürümektir.

Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım seçimlerinden itibaren oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız. Kendilerini milletin üstünde gören, ve ülkeninde sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın nasıl bürokrasiden medyada ilişkilendiği bize nasıl tuzaklar kurduğunu hatırlıyoruz. Her yerden nasıl sürekli krizlere muhatap bırakıldığımızı biz biliyoruz. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde iyice ayyuka çıkan hukuksuz ahlaksız pervasız girişimlerin hiçbirine eyvallah demedik. Bunun bedelini de kapatma davasıyla ödedik. Provakatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığımız gözlerimizin önündedir.

Zamanı gelecek bazı şeyleri çok açık ortaya koyacağız. Şahitleriyle birlikte ortaya koyacağız. Ama zamanı var!

Önümüze kurulan tuzakları, maruz kaldığımız saldırılan bitmedi. Dört bir yandan ellerine geçirdikleri her malzeme ile yüklendiler. Suriye'deki iç karışıklıklarla birlikte ülkemizde oynanan oyunlar yeni bir boyuta taşındı. Artık içeride ve dışarıda çok daha sert çok daha sinsi yer yer de kanlı bir mücadele sürecinin içerisine girdik. Gezi olaylarıyla sokakları işgale, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesiyle milli iradeyi gasp etmeye, çukur eylemleriyle mahalleleri hatırlayın bölmeye çalıştılar. PKK'ından DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütlerini en azgın şekilde üzerime saldılar. Bunlar da yetmeyince 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştılar."