Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Türkiye'nin Libya konusundaki adımlarını anlatan Erdoğan, anlaşmanın her iki ülkenin çıkarlarını koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında ‘Cumhurbaşkanı ile Özel’ programında gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendiriyor. İç ve dış politikadaki son gelişmeler, terörle mücadeleden diplomasiye ve ekonomiye kadar gündemdeki tüm konuları Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül soruyor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı yayında cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Öncelikle sadece Irak'ta meydana gelen olay değil, bölge şuan ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir taraftan bizler Suriye'de belli sıkıntıları yaşıyoruz. Öbür tarafta Libya ile ilgili gelişmeler. Bütün bunlarla uğraşırken bu sorunun patlak vermesi düşündürücü. Bu olay nereye gider gibi birçok düşünceler var. Şunu tespit etmemiz lazım; ABD, İran arasındaki gerilim zaman zaman tırmanıyor

Bu konu ile olarak Batı ülkeleri ile yaptığımı gelişmeler var. Serin kanlı hareket edilmesi konusunda dileklerimizi iletiyoruz. ABD-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması maalesef bu zamana kadar mümkün olmadı. Irak üzerinden krizin tırmandığını gördük.

Astana sürecinde İran ve Rusya ile hareket ediyoruz. Bütün bunlarla beraber Irak ile ilişkilerimiz tarihi itibariyle ortaya koymamak mümkün değil.

Türkiye olarak biz dış müdahalelere karşı durduk. Hemen arkadaşlarımı toparladım ve gerekli açıklamaları yaptık. Hamaneyi'n yapmış olduğu açıklamaya kenara atamamayız. Trump'ın 50 küsür noktayı tespit ettik. Herhangi bir şey olması halinde biz her türlü vuruşu yaparız" açıklaması yaptı. İki tarafta benzer açıklamalar yaptı. Bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Orta Doğu çok yoruldu. Kan gölüne dönmesi için elinden geleni yaptılar, yapıyorlar.

İdlib'den gelen göç dalgası

İdlib gibi bir yerde 300 bini aşkın insan sınırlarımıza yükleniyor. Biz şimdi ne yapacağız. O insanları orada tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsani ve vicdani her türlü adımı bu zaman kadar attık. Bugün yine İdlib'de 10'u aşkın sivil öldürüldü. Ruhani'ye itidal tavsiye ettim. Irak Başbakanı, Ruhani ve batı ülkelerle yaptığımız görüşmeler gerçekleştirdik. 8'inde sayın Putin buraya geliyor. Bütün bu konuları bölgesel ve TürkAkım ile ilgili konuları masaya yatıracağız.

- Süleymani kendini ispat etmiş bir isimdi. Şu anda bir ülkenin bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Bu bölgedeki gerginliği maalesef arttıran bir adım olmuştur. Bizler hep Suriye'de anlattık, konuştuk.

- Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Trump'a itidal çağrısında bulunmuştum. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil bölgedeki istikrarın da teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, özellikle sürekli diplomasiye dikkat çekiyoruz. Diplomasiyi öne çıkarmamız lazım. Uluslararası ilişkilerde, ticarette biz bunu nereye yerleştireceğiz. Görüşmelerimizde söylenen şeyde; Biz Türkiye'yi seviyoruz. Her şey yoluna girecek.

Libya ile Doğu Akdeniz mutabakatı

Biz gitmeseydik birileri gelecekti. Bu uluslararası şirketler olabilir vesaire. Kaldı ki şu anda bizim anlaşma yaptığımız yerde yanımıza yine uluslararası şirketleri alabiliriz. İsim vermeme gerek yok. Uluslararası şirketlere teklifler yaparız ve bu teklifler neticesinde onları da biz bu çalışmanın içerisine katabiliriz. Gelecekler ve her iki ülke adına, ortaklaşa çalışma yapabilecekler.

Öncelikle içeride kimler rahatsız oluyor, bu önemli. Bu rahatsız olanlara dedik ki Libya'ya girişimiz bugün değil. Geçmişte de Yunan ve Rum kesiminin Türkiye'yi Akdeniz'e hapsetme girişimi var. Bu planlar bozuldu. NATO zirvesinde yaklaşık 1,5 saat Yunan Başbakanı ve heyetiyle, şahsım ve heyetim görüşme yaptık. Dedi ki bu hukuka aykırıdır falan. O zaman da söyledim. Biz devlette anlaşma yaptık siz ise Hafter ile çalışıyorsunuz. Hukuki bir karşılığı var mı yok! Hafter şu anda uluslararası camianın tanımadığı darbeci sıfatıyla bulunan bir isim. Bunu göreceksiniz ve kabul edeceksiniz. Meşru hükümet ile bir çalışıyoruz.

Türkiye olarak izin vermeyeceğiz

Kimsenin ne bizim ne de özellikle Libyalı kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine ve tek taraflı adım atmalarına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlılığımız var.

Ana muhalefet partisi lideri, Türk askerine lejyoner diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz bir defa oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Tam aksine ben bunu Gölçük'te denizaltı biliyorsunuz inşasında da söyledim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti mi gitti. Orada hatta yaralandı mı yaralandı. Bu farklı süreci yaşadı mı yaşadı. Peki Gazi Mustafa Kemal için böyle bir yakıştırma yapmanız mümkün mü? Siz her zaman biz Atatürk'ün partisiyiz diyorsunuz. Bunu nereye yerleştireceksiniz.

Tüm güvenlik kurullarımız arasında eğitim ve öğretim planlarının düzenlenmesi noktasında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında bizim askerimizin görevi orada koordinasyondur. Şu anda bu koordinasyonu yapıyorlar. Orada bir harekat merkezi ve harekat merkezinde de bizim bir korgeneralimiz olacak. Bu korgeneralimiz oradaki bu süreci onlar yönetecek. Şu anda peyder pey oraya gidiyorlar.

Muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Bu farklı ekiplerle o muharip güçler çalışacak. Koordinasyonu ise bizim üst düzey askerlerimiz bunun içinde başta bizim korgeneralimiz ile özellikle oradaki emir komuta zincirini elinde tutan gayet iyi tutan ekiplerimiz olacak. Onlarla birlikte bu süreci başlatmış olacağız."

Ayrıntılar geliyor...