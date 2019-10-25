Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'nde cemaate seslendi!

ÇAMLICA Camii'nde Cuma namazı kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami cemaatine sesledi. Erdoğan, "Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Çamlıca Camii'ne geldi. Cuma namazı kılan Erdoğan, ardından Fetih Suresi'nin Türkçesini aktardı.

Cemaate hitap eden Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'de Rabb'im bizlere vadetti..."

Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif'te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb'im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor.

Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi.

İnşallah Suriye'de Rabb'im bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun.