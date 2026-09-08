Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güven mektubu takdim törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini kabul etti.