Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da gençlerle buluştu! Önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik buluşmaları kapsamında Bursa'da gençlerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik buluşmaları kapsamında Bursa'da gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizin umudu genç kardeşlerimle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.

"Bu bahar başka bir bahar olacak"

Bursa'daki mitingimiz 120 bin kişiyi buldu. Bu bir şeyi gösteriyor. İnşallah Mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki siz gençlerle birlikte biz sandıkları çok farklı bir şekilde patlatacağız. Bu gençlik herkesi çok daha farklı bir hale getirir.

Biz durmayacağız, çalışacağız ve tüm gençleri sandıklara taşıyıp sandıktan o sesi çıkaracağız. Buradan tüm genç yüreklere selam gönderiyorum. Sizlerin enerjisine şahit oldukça geleceğe daha bir umutla bakıyoruz. Enerjini nereden buluyorsun diyorlar, işte enerji burada.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden rabbime hamd ediyorum.

Bizim gençlik yıllarımızın Türkiye'si çok başkaydı. Şimdi her alanda dünya ile yarşmaya hazır bir gençlik görüyoruz.

İlk defa oy kullanacaklardan beklentimiz, elinizin altındaki imkanları en doğru şekilde okumanızdır. Bu okumayı güçlü bir şekilde yapmadan nereye gideceğimizi bilemeyiz. Her zaman olduğu gibi bu hususta da gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizi birileri gibi konu mankeni olarak görmüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...