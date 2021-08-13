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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a incelemelerde bulunmak üzere ziyarette bulunacak.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bölgeye gidecek olan Erdoğan öncelikle Cuma namazını orada kılması bekleniyor, Cuma namazından sonra da vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

Bölgede yapılacak koordinasyon toplantısına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

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