Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te cami açılışında konuşuyor
Bosna Hersek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başçarşı Camii'nin açılışında konuştu..Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında, başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'yı ziyaret etti. Erdoğan, Başçarşı Meydanı'nda toplanan Saraybosnalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.