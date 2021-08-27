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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te cami açılışında konuşuyor

Bosna Hersek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başçarşı Camii'nin açılışında konuştu..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında, başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'yı ziyaret etti. Erdoğan, Başçarşı Meydanı'nda toplanan Saraybosnalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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