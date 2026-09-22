Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünde Sezai Karakoç’un şiirini okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’deki duruma dikkat çekti. Erdoğan’ın açıklamaları sırasında salonda alkışlar yükselirken İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü. Konuşmasının sonunda Sezai Karakoç’un “Onlar Sanıyorlar ki” şiirini okuyan Erdoğan’a salondan yeniden alkışlarla destek geldi.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

New York'ta yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. 

Yaptığı açıklamalar ile Gazze'nin sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona alkışlar arasında girdi. 

İSRAİL SALONU TERK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den bahsettiği sırada salonda alkışlar yükselirken İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü. 

O anlar saniye saniye kameraya yansırken alkış tufanı uzun süre kesilemedi.

SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRİNİ OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmanın sonunda Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyorlar ki' şiirini okudu.

Erdoğan'ın şiiri tamamlamasının ardından bir kez daha salonda alkış sesleri yankılandı.  

BİNALİ YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Salonda Türkiye adına bulunan heyet de bu şiir karşısında alkışlarken Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.  

ŞİİRİN TAMAMI

'Onlar Sanıyorlar ki' isimli söz konusu şiirin tamamı şu şekilde:

“Onlar sanıyorlar ki,
Biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak,
Tarih susmayacak.
Tarih sussa,
Hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki,
Bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar,
Vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar,
Tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar,
Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar”

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Gazze Sezai Karakoç Binali Yıldırım
VİDEOLAR
Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay adliyede!
Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay adliyede!
Medipol’den çocuk enfeksiyonlarına karşı uyarı! Bu şekilde korunabilirsiniz
Medipol’den çocuk enfeksiyonlarına karşı uyarı! Bu şekilde korunabilirsiniz
Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanının eşi Lula da Silva ile Türkevi’nde görüştü
Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanının eşi Lula da Silva ile Türkevi’nde görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cedi Osman'a davet: Benim takımda oynarsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cedi Osman'a davet: Benim takımda oynarsın
İsrail Gazze'de sivillere ve çadırlara ateş açtı hastanede kahreden görüntüler
İsrail Gazze'de sivillere ve çadırlara ateş açtı hastanede kahreden görüntüler
Medipol’den çocuk gelişimi konusunda kritik uyarılar! Muhakkak bilinmesi gerekiyor
Medipol’den çocuk gelişimi konusunda kritik uyarılar! Muhakkak bilinmesi gerekiyor
Kira sözleşmesi tartışması sonrası gözaltı! Eline ne geçtiyse fırlattı
Kira sözleşmesi tartışması sonrası gözaltı! Eline ne geçtiyse fırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New Yok'ta Türkevi girişinde coşkulu karşılama Türklerle böyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New Yok'ta Türkevi girişinde coşkulu karşılama Türklerle böyle sohbet etti
Alihan Kuriş suç örgütü tanıklarından çarpıcı ifadeler: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"
Alihan Kuriş suç örgütü tanıklarından çarpıcı ifadeler: "CHP’ye oy vermeyenler aforoz edildi!"
Özgür Özel: 'Her gideni Özlem sanıyorum'
Özgür Özel: 'Her gideni Özlem sanıyorum'
Esra Albayrak'tan Salah tezahüratı! Berat Albayrak ve Nevzat Aydın'dan galibiyet sevinci
Esra Albayrak'tan Salah tezahüratı! Berat Albayrak ve Nevzat Aydın'dan galibiyet sevinci
Kaşif Kozinoğlu’nun kaldığı koğuşta dikkat çeken iki görüntü
Kaşif Kozinoğlu’nun kaldığı koğuşta dikkat çeken iki görüntü
Ambulansa yol vermeyen sürücü tepki çekmişti yakalandı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tepki çekmişti yakalandı
Vatandaşın börek teklifine Özgür Özel’den yanıt: Tövbe tövbe...
Vatandaşın börek teklifine Özgür Özel’den yanıt: Tövbe tövbe...
Bakan Kurum’dan büyük müjde! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Bakan Kurum’dan büyük müjde! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Erdoğan o genci görür görmez otobüsü durdurup sohbet etti! Emre Vural yaşadıklarını anlattı
Erdoğan o genci görür görmez otobüsü durdurup sohbet etti! Emre Vural yaşadıklarını anlattı
İYİ Parti'den kıyamet koparacak 'satılık bahçeli villa' videosu
İYİ Parti'den kıyamet koparacak 'satılık bahçeli villa' videosu
Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklama olay! Silah dayadı, taciz etti
Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklama olay! Silah dayadı, taciz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün ibretlik hali ters kelepçeyle başına...
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün ibretlik hali ters kelepçeyle başına...
Bakan Kurum'dan anlamlı paylaşım! "Fethiye'de ağlatan Hatay teşekkürü"
Bakan Kurum'dan anlamlı paylaşım! "Fethiye'de ağlatan Hatay teşekkürü"
Eyüpsultan’daki otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Eyüpsultan’daki otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda kargo gemisindeki aramada 350 kilogram kokain ele geçirildi
Çankırı'da orman yangını: Müdahale ediliyor
Çankırı'da orman yangını: Müdahale ediliyor