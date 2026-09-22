Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasına Emine Erdoğan ile el ele giriş yaptı
Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın el ele BM binasına girdiği anlar kameralara yansıdı.
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Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, New York'ta düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti.
SALONA ELE ELE GELDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ile Türkevi'nden ayrılarak BM binasına geçtiğimiz dakikalarda vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın el ele BM binasına geldiği anlar anbean kameralara yansıdı.
TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK
New York'ta yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapacağı açıklamalarda birçok önemli konu hakkında çağrıda bulunması bekleniyor.