Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu’nda yaşayan Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, hastalığı bulunan Mustafa Kayacık için şifa dileğinde bulunarak tedavisinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftini evinde ziyaret etti.

Erdoğan, evin çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Kendisini kapıda karşılayan aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, çiftin büyük oğlu Mustafa'nın hastalığını öğrenmesi üzerine Allah'tan şifa diledi, tedavisinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Sofra duası eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ailenin küçük oğlu Bilal, "Rabb'im kabul eyle, amin." diyerek karşılık verdi.

Aileyle orucunu açan Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evden ayrılırken kendisini kapının önünde bekleyen ve slogan atarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla da sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, burada anne ve babalarının kucağında bulunan iki bebeği sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de eşlik etti.

