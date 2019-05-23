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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de sağlık çalışanları iftarında konuşuyor. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yüreklerimizi dağlayan Ramazan sevincimizi gölgeleyen işgalciler ya da emperyalist güçler değildir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da süren dramların tek sorumlusu çıkarların peşinden koşanlar değildir. Bunun vebali öncelikle bize aittir Müslümanlara aittir. İmsak ile birlikte oruca başlayanlar aynı yaratıcıya inanlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa burada yanlış giden şeyler var demektir. 

Kardeşlik hukukunu önce biz yükseltmezsek unutmayalım ki bunları başkası yapmayacaktır.

Ramazan işte bunun için önemlidir işte bunun için anlamlıdır. Ramazan hatalarımızı görmemiz için kardeşliğimizi yeniden perçinlemek için büyük bir imkandır.

2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde her alanda daha kalkınmış bir Türkiye sözü verdik. Hamdolsun bunu da başardık. Sadece alt yapıda değil pekçok alanda Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarıyla tanıştırdık. 

Eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik alanlarda gerçekten ülkemizi farklı bir seviyeye getirdik.

Her alanda şu anda 81 vilayetin sadece vilayet merkezlerinde değil ilçelerinde varıncaya kadar hastanelerimiz burada görev yapıyor. Gece yarılarında sıra kuyruklarına girilen farklı meslek grupları için farklı hastanelerin olduğu eski Türkiye manzaralarına biz son verdik. Hastaların rehin tutulduğu ölülerin rehin tutulduğu günlerden bugüne geldik."

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