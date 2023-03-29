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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret ediyor

Dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret ediyor. Saat 14:00 sıralarında BBP Genel Merkezi'ne gelen Erdoğan, Mustafa Destici tarafından kapıda karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret ediyor.

Görüşmede Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerindeki stratejisi ve hazırlıkları devam eden milletvekili aday listelerinin ele alınması bekleniyor.

Dün Erbakan'ı ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logo ve adayları ile gireceklerini belirterek "Cumhur İttifakı'na katılmakla, 6'lı bir kaosa ülkemizi milletimizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık." ifadelerini kullanmıştı.

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