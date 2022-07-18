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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı! KYK borçlarında karar açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı! KYK borçlarında karar açıklanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerinin öğrenim kredilerinden doğan KYK borçlarının faizine ilişkin alacakları yeni kararların açıklanması merakla bekleniyor.

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Üniversite öğrencilerinin mezun olunca ödemek durumunda kaldıkları ancak enflasyon nedeniyle katlanan öğrenim kredilerinin ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yeni kararları açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 14.30'da başladığı açıklandı.

Kabinenin diğer gündemlerinde ise ekonomi ile ilgili alınacak yeni kararlar, dış politikadaki savaş ve tahıl koridoru olmak üzede gündemler ve koronavirüs vaka artışları konusunda atılacak yeni adımlar başta olmak üzere pek çok başlık bulunuyor.

Üç formül var
Yapılan çalışmada üç formülün ele alındığı belirtiliyor. Buna göre Üretici Fiyat Endeksi’nden (ÜFE) kaynaklı faizlerin silinmesi/indirim yapılması, burslarda anapara üzerinden alınacak faize yeni sabit oran getirilmesi, ödemelerde daha kolay/uzun vadeli takvimlendirmeye gidilmesi gibi seçeneklerin masada olduğu konuşuluyor. 

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