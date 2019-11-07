Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin en yakını 13 kişiyi yakaladık

Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişinin yakalandığnı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ortak basın toplantısı düzenledi.

DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişinin yakalandığını belirten Erdoğan, "DEAŞ’a karşı şu anda dünyada Türkiye’den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yoktur. DEAŞ ile mücadelede şu ana kadar aldığımız neticeler her şeyiyle ortadadır. Biz sadece El Bab’ta 3 bine aşkın DEAŞ’lığı etkisiz hale getirdik. Cezaevlerimizde 1150’yi aşkın DEAŞ’lı var. En son Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz, çünkü burada insanlığın huzuru yatmaktadır, menfaati yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

"Sayın Başbakan değerli dostum. Saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün bu vesile ile yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek dar çerçevede gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerin ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"Neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk"

Tabi stratejik işbirliğimizin ilerletilebilmesi için adımların neler olduğu üzerinde durduk. Gerek siyasi, askeri ve güvenlik alanında; göç konusu zaten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik ticari kültürel bütün bu alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk.

"Ticaret hacmi 6 milyar dolara çıkacak"

İmzaladığımız 10 belge ile ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirdik. 2,6 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkartmak için sayın Başbakan ile aramızda bir irade birliği var. Bu tabi çok çok önemli. Ve Macaristan-Türkiye bunu gerçekleştirmeye bana göre muktedirdir. Biraz sonra Macaristan’dan 15 iş adamımız, aynı zamanda Türkiye’den birlikte bir yuvarlak masa toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla iş adamlarımızın ne gibi adımlar atabileceğini hatta hatta üçüncü ülkelerde neler yapılabileceğini ki; sayın Başbakan Afrika’da atılabilecek adımlar üzerinde durdular. Macar makamlarının da ben iş adamlarımıza gereken her türlü kolaylığı yapacağına inanıyorum. Biz de Türkiye olarak Macar müteşebbislere her türlü kolaylığı sağlamakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.

"Barış Pınarı Harekatına verdiği destek için teşekkür ettim"

Macaristan’ın resmi müfredatını temel alan okulumuz 2020 Eylül ayında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Macaristan’ın ülkemizin AB üyelik sürecine sağladığı destek bizim için ziyadesiyle kıymetlidir. Gerçekten sayın Başbakan’ın bu konuda vermiş olduğu desteğe her zaman için müteşekkirim. AB’nin son dönemde ülkemize karşı izlediği tutum şüphesiz ki yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalıdır. Birlik, bu tutumuyla esasen kendi çıkarlarına da zarar veriyor. Türkiye’nin tam üyeliğinin birliğe katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor."

"Ne Amerika ne Rusya teröristleri bölgeden çıkarabildi"

Suriye krizinde 1 milyon insan hayatını kaybetti. 12 milyon insan evlerini terketmek zorunda kaldı. AB'den bize gelen sadece 3 milyar avro olmuştur. Biz gelse de gelmese de o varil bombalarından kaçan insanlara, bize sığınan bu insanlara her türlü desteği vermek zorundayız. İşte 'Barış Pınarı Harekatı' dedik. Bu harekatla şu ana kadar biz mücadelemizi sürdürüyoruz. ABD ile 120 saatlik bir teröristleri bölgeden çıkarma sözü aldık, mutabakatı böyle sağladık. Ardından Rusya ile Soçi Mutabakatı yaptık. Onlarla da 150 saatlik mutabakattı. Fakat ne ABD 120 saatlik sürede ne de Rusya teröristleri o süreler içerisinde bu teröristleri maalesef bu bölgelerden çıkarabildi.

"Baktık olmuyor kapıları açarız"

Destek gelse de gelmese de misafirlerimize ev sahipliğini yapmaya devam edeceğiz. Ancak bizde bu söz var: 'Bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.' Baktık ki olmuyor kapıları açarız. Kapıları açınca nereye gidecekleri malumdur, ama Macaristan'a uğramadan giderler onlar zaten bunu biliyor.

Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin açıklamalar

Görüşmemizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunlar bunları ele alacağız. İkili ilişkilerimizde de özellikle şu anda S-400 konusu, Patriot konusu, F-35 konusu bunlar da görüşme içerisinde yer alacak konular. 100 milyar dolarlık bir ilişki hedefimiz var. Bunları konuşacağız. Hangi alanlarda, sektörlerde neler yapabiliriz.

"Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den hiçbir farkı yok"

Hepsinden öte terörle mücadelede bundan sonraki süreçte beraber neler yapacağız? Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den hiçbir farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse, Mazlum Kobani de o kadar önemli teröristtir, yüzlerce insanın kanına girin birisidir. Benim görüştüğüm terörist iyi diyemeyiz. Usama Bin Ladin bu şekilde öldürülmüştü. Demek ki terör örgütünün başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Ortak dayanışmamız çok önemli. Stratejik ortaklığımızın gereğini yerine getirmemiz lazım. Getirmezsek bugün bizi vuran terör yarın bir başkasını vuracaktır.

"Amerika'ya karşı herhangi bir ön kabulümüz yok"

Biz S-400'ü aldık bu iş bitti. Ama Amerika bize Patriot verecekse, şartlar uygun olması halinde Patriot alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. Bu konuda Kongreden geçmesi lazım diyorlarsa kongreden geçirsinler, bize teklif versinler biz de değerlendirmemizi yapalım. Amerika'ya karşı şu ana kadar herhangi bir ön kabulümüz olmamıştır. Dünyanın hava taşımacılığında en önemli markalarından bir tanesi olan THY bugün ihtiyaçlarının çok ciddi bir kısmını Amerika'dan karşılıyor. Geniş gövdeli Boeingleri oradan alıyorlar. THY dünyada en fazla destinasyona uçan şirkettir, birinci şirkettir. Bütün bunları görmezden gelemeyiz. Buna göre adımlarımızı atmamız lazım."