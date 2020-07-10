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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'yı ibadete açan kararnameyi imzaladı! Cami artık Diyanet'in

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı cami olarak ibadete açan kararnameyi imzaladı. Ayasofya Camisi'nin yönetimi Diyanet'e devredildi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzaladı. Erdoğan, 'Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet'e devredildiğini' duyurdu.

İşte o karar...

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