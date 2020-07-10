Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'yı ibadete açan kararnameyi imzaladı! Cami artık Diyanet'in
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı cami olarak ibadete açan kararnameyi imzaladı. Ayasofya Camisi'nin yönetimi Diyanet'e devredildi...Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzaladı. Erdoğan, 'Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet'e devredildiğini' duyurdu.
İşte o karar...
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