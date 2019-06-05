Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasından sonra arkadaşını da unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasından sonra arkadaşını da unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasından sonra arkadaşını da unutmadı - Sayfa 1

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasından sonra arkadaşını da unutmadı - Sayfa 2

Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı için bulunan vatandaşlarla sohbet ederek başsağlığı dileyen Erdoğan, daha sonra Erol ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasından sonra arkadaşını da unutmadı - Sayfa 3
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasından sonra arkadaşını da unutmadı - Sayfa 4
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