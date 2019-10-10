Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor! Canlı yayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada satır başları şu şekilde:

- Değerli kardeşlerim, değişim hayatın bir gerçeğidir. Biz bu gerçeği, AK Parti içinde bayrak yarışı şeklinde görev değişiklikleriyle kabulleniyoruz. AK Parti içinde çalışan, gayret gösteren herkese tüm kapılar sonuna kadar açıktır. Bu nedenle AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, gücünü, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir.

- Her fırsatta ifade ettiğim gibi, partimiz şahısların partisi değildir. Bu parti milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstendiğimiz görevlerde en iyisini yapma çabasında olacağız. Şahıslar gelir geçer, ama dava her zaman hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur. Böyle kalmaya da devam edecektir.

- Kuruluşundan bu güne AK Parti'nin davasına emek harcayan herkese teşekkür ediyorum.