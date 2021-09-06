Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları duyuracak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantı saat 16.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapıyor.

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Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Kritik toplantıda, yüz yüze eğitim, salgınla mücadele, göçmenler ve Afganistan’daki gelişmeler gibi önemli başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemiz ve milletimiz için çok önemli programlar icra ettik. Açışlar gerçekleştirdik, temeller attık. Çok sayıda ülke yöneticisiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Bu temaslarda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında fikir telakkisinde bulunduk.

"Ülkemizin dört bir yanında gençlerimizle kucaklaştık"

Türkiye Belediyeler birliğinin düzenlediği sergide de ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle kucaklaştık. Bu tür programların gençlerimizin yaşadıkları şehirlerin kültürel alt yapısından spora kadar yakından ilgilenmesine vesile olduğuna inanıyorum. Yine gençlerimizle hasret giderdiğimiz diğer programları Ahlat ve Malazgirt'te inşa ettik. Ahlat'ın tarihimizdeki önemine binayen burada Van gölü kıyısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesini milletimize kazandırdık. Uzunca süredir düzenli olarak katıldığımız Malazgirt Zaferi'nin törenlerini de 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Ertesi gün Balkanlardaydık. Bosna Hersek'e, 27 Ağustos'ta Karadağ'a yaptığımız ziyaretlerde pek çok hususu muhattaplarımızla ele alma fırsatı bulduk.

"Akıncı'nın TSK'ya temsil törenini yaptık"

Bu ziyaretlerde oralarda yaşayan kardeşlerimizin bize gösterdiği samimiyetin hala kalbimizin birlikte çarptığının örneğidir. Akıncı'nın TSK'ya teslim törenini yaptık. Akıncı sayesinde bu teknolojiye sahip aracı bu sistemi üreten 3 ülkeden biri haline geldik. Halan devam eden projelerimizi de hızla neticelendirerek ülkemizi savunma sanayinde en üst lige çıkarmakta kararlıyız.

"Ay yıldız projesinin temelini attık"

Bu yıl 99. yıl dönümüne ulaştığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin ardından Ay Yıldız projesinin temelini attık. Ordumuzu tek çatı altında yönetebileceğimiz, çevre hassasiyetiyle öne çıkacak dünyanın en modern savunma hizmetlerinden birine sahip olacağız. Bu temel atma törenin ardından Kara Harp okulumuzun törenine katıldık. Üniversitemiz 5 yılda ordumuzun insan kaynağa ihtiyacını istenilen standarta gelmiştir. Eğitimlerini tamamlayan karacı teğmenlerimizi buradan tebrik ediyorum. Bu sene adli yılı inşası tamamlayana yeni Yargıtay binamızı da açtık. Sadece bugünün değil geleceğin de ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa ettiğimiz 10 bloktan oluşan yeni binamızın burada görev yapan hakim savcılarımızın da kalitesini artıracağına inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.

"20 bin öğretmenin atama törenini icra ettik"

Milli Eğitim Bakanlığı'mızın 20 bin öğretmen atama törenini 3 Eylül'de icra ettik. Ataması yapılan öğretmenlerimizin her birini tebrik ediyorum. Bu törenin hemen ardından da yangın ve sel afetlerinde maruz kalan illerimizden Rize'ye hareket ettik. İlk olarak Avrupa'dan gelip Rize-Mardin hattındaki İyidere İkizdere ve Hurmalı Tünellerini hizmete açtık. Cumartesi de Rize için Salarha töreninin açılışı ile merkezdeki kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde hemşerilerimizle bir araya geldik.

"Sel bölgesinde proje ve inşa aşamasına geçildi"

İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ihtiyaca göre diğer bakanlarımız afet bölgesine adeta kamp kurmuştur. Su ve elektrik altyapısı neredeyse tamamen çalışılır hale getirilmiştir. Selden etkilenen 3 ilde 509 milyon zarar ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Yardım kampanyasında toplanan meblağ 345 milyon lirayı buldu. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden bu felaketin izlerini silmekte kararlıyız. Temel gıda maddelerinden barınmaya insanımızın her ihtiyacı anında karşılanmıştır. Sel bölgesinde zarar hemen tespit edilip proje ve inşa aşamasına geçilmiştir.

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