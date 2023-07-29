Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik'te, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Aşure günü dolayısıyla Ali Baba Cemevi'ni ziyaret etti.
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Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Cumhurbaşkanı'na Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı cemevindeki programda katılımcılarla iftar yaptı.
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Yemekten sonra cemevi yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyeler takdim etti.
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