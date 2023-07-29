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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik'te, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Aşure günü dolayısıyla Ali Baba Cemevi'ni ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı

Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Cumhurbaşkanı'na Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı

Cumhurbaşkanı cemevindeki programda katılımcılarla iftar yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı

Yemekten sonra cemevi yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyeler takdim etti.

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