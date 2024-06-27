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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alar Karis'i resmi törenle karşıladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alar Karis'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alar Karis'i resmi törenle karşıladı

Karis'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alar Karis'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karis'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Karis'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alar Karis'i resmi törenle karşıladı

Karis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alar Karis'i resmi törenle karşıladı

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Karis, merdivenlerde Türkiye ve Estonya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

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