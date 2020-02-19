Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşma yapıyor:

Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir.

Erbakan FETÖ'den nefret ederdi

Şunu da çok açık net söyleyeyim FETÖ’nün bu ülkede anlaşamadığı görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızdan da nefret ederdi.

Her gün birileri çıkıp FETÖ konusunda ahkam kesmeye çalışıyor. Halbuki bu ülkede vesayet güçleri FETÖ’ye yıllarca dokunmamışlardır.

YAŞ toplantılarında önüme gelen dosyalar mütedeyyin insanlarla ilgiliydi

Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi.

FETÖ'ye karşı tedbirler 2010'da başladı

Gereken tedbirleri 2010'da almaya başladık. MİT kumpası bu yapının gerçek niyetinin anlaşılmasını sağladı.

Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız.

Bir tek Kılıçdaroğlu FETÖ korumasına alındı

15 Temmuz gecesi FETÖ herkesin peşine düştü. Bir tek Kılıçdaroğlu FETÖ'nün korumasına alındı. Sayın Kılıçdaroğlu biz tankların karşısındaydık, biz havalimanındaydı. Sen Bakırköy'de kahveni yudumluyordun.