SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YAŞ toplantılarında bize tek bir FETÖ'nün dosyası gelmedi Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşma yapıyor:

Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir.

Erbakan FETÖ'den nefret ederdi

Şunu da çok açık net söyleyeyim FETÖ’nün bu ülkede anlaşamadığı görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızdan da nefret ederdi.

Her gün birileri çıkıp FETÖ konusunda ahkam kesmeye çalışıyor. Halbuki bu ülkede vesayet güçleri FETÖ’ye yıllarca dokunmamışlardır.

YAŞ toplantılarında önüme gelen dosyalar mütedeyyin insanlarla ilgiliydi

Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi.

FETÖ'ye karşı tedbirler 2010'da başladı

Gereken tedbirleri 2010'da almaya başladık. MİT kumpası bu yapının gerçek niyetinin anlaşılmasını sağladı.

Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız.

Bir tek Kılıçdaroğlu FETÖ korumasına alındı

15 Temmuz gecesi FETÖ herkesin peşine düştü. Bir tek Kılıçdaroğlu FETÖ'nün korumasına alındı. Sayın Kılıçdaroğlu biz tankların karşısındaydık, biz havalimanındaydı. Sen Bakırköy'de kahveni yudumluyordun. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan olay İYİ Parti değerlendirmesi: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia! Türkiye'de bir şey hazırlanıyor
Borsa İstanbul endeksinden 2 sıfır atılacağı duyuruldu! BİST Müdürü açıklaması
EYT'liler için yeni bir sistem mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önerildi
İyi Parti’deki istifalarda Abdullah Gül iddiası olay oldu
BAE ve İsrail’in pis işlerini yapan Muhammed Dahlan o ülkeyi bölecek!
ÖNCEKİ HABERLER
Lemina'nın yokluğunda Terim'in kafasında 3 plan
Oğulcan Engin kimdir kaç yaşında Oğulcan Engin babası kim?
Ormana kaçak hafriyat döken kamyon devrildi 'oh olsun sana'
Damien Comolli'nin yeni durağı Rennes
Nikah memurundan büyük vurgun! Aile cüzdanlarından köşeyi döndü
Kamyon şoföründen şok itiraf! Abi kardeşiz dediği kadını öldürüp yakmış
Yorumlar 1 yorum