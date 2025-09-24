BIST 11.367
DOLAR 41,46
EURO 48,71
ALTIN 5.005,73
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yoğun bir diplomasi yürütüyor. 

Erdoğan ilk olarak, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından Türkevi'nde düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi.

Burada önemli mesajlar veren Erdoğan, aynı gün içinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta açıklamalarda bulundu.

İSRAİL'İN SOYKIRIMINI DÜNYAYA GÖSTERDİ

Ertesi gün kurulda tekrar konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail tarafından masumların katledildiği bölgede çekilen acı kareleri dünya liderlerine gösterdi.

Kadınların ellerinde boş tencerelerle yemek almak için beklediği anları, açlıktan hayatını kaybeden bebeklerin fotoğraflarını eline alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde şu ifadeleri kullandı:

Kadınların ellerinde boş tencerelerle yemek almak için beklediği anları, açlıktan hayatını kaybeden bebeklerin fotoğraflarını eline alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde şu ifadeleri kullandı:

İsrail 23 aydır her saat 1 çocuk öldürüyor. Bunlar sayı değil dostlar, hepsi birer can, masum insan.

AHMED ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan genel kurul kapsamında temaslarını sürdüren Erdoğan burada önemli bir görüşme gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı, New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Ziraat Katılım halka arz için ilk adımı attı
Ziraat Katılım halka arz için ilk adımı attı
Filistinli futbolcu, İsrail'in Gazze'de yardım beklerken şehit düştü!
Filistinli futbolcu, İsrail'in Gazze'de yardım beklerken şehit düştü!
Eşini dövdüğü anları paylaşmıştı! O erkek tutuklandı
Eşini dövdüğü anları paylaşmıştı! O erkek tutuklandı
Gazze Sumud Filosu'na İHA saldırısı filo şu an nerede? İtalya firkateyn gönderdi
Gazze Sumud Filosu'na İHA saldırısı filo şu an nerede? İtalya firkateyn gönderdi
İran ve Rusya'dan nükleer santral mutabakatı
İran ve Rusya'dan nükleer santral mutabakatı
1240 tane apartman dairesine el konuldu! Usulsüz gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan örgüt çökertildi
1240 tane apartman dairesine el konuldu! Usulsüz gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan örgüt çökertildi
OECD Türkiye'ye yönelik tahminlerini revize etti
OECD Türkiye'ye yönelik tahminlerini revize etti
CHP'den YSK kararına ilişkin açıklama
CHP'den YSK kararına ilişkin açıklama
Meloni Şara görüşmesinde Meloni'nin bakışları olay oldu
Meloni Şara görüşmesinde Meloni'nin bakışları olay oldu
Gazze'de bir ilk yardım kuruluşu daha İsrail saldırısı sonrası hizmet dışı kaldı
Gazze'de bir ilk yardım kuruluşu daha İsrail saldırısı sonrası hizmet dışı kaldı
Tedesco'dan, Fenerbahçe için düşündüren sözler! Açıklamalarını çok dikkat çekti
Tedesco'dan, Fenerbahçe için düşündüren sözler! Açıklamalarını çok dikkat çekti