Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yoğun bir diplomasi yürütüyor.

Erdoğan ilk olarak, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından Türkevi'nde düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi.

Burada önemli mesajlar veren Erdoğan, aynı gün içinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta açıklamalarda bulundu.

İSRAİL'İN SOYKIRIMINI DÜNYAYA GÖSTERDİ

Ertesi gün kurulda tekrar konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail tarafından masumların katledildiği bölgede çekilen acı kareleri dünya liderlerine gösterdi.

Kadınların ellerinde boş tencerelerle yemek almak için beklediği anları, açlıktan hayatını kaybeden bebeklerin fotoğraflarını eline alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde şu ifadeleri kullandı:

İsrail 23 aydır her saat 1 çocuk öldürüyor. Bunlar sayı değil dostlar, hepsi birer can, masum insan.

AHMED ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan genel kurul kapsamında temaslarını sürdüren Erdoğan burada önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı, New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti.