Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaretinde konuştu. Ayrıca Erdoğan Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret ederken kendisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.
Etkinlikte yaptığı konuşmada Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Bir sene sonra bizleri, şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda tekrar buluşturan Rabb'imize hamdediyorum. Malazgirt'in temsil ettiği değerlere samimiyetle sahip çıkan Ahlat halkını, canıgönülden tebrik ediyorum. Özellikle, istikbalimizin teminatı olan gençlerimizi, Malazgirt ruhunu yaşattıkları için kutluyor, her birinin alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün bir kez daha "demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların" destanına şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün bir kez daha, cesaretleri ve mücadeleleriyle ölümü öldüren yiğitlerin hikayelerini yeniden hatırlıyoruz. Dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin çoğu, geçmişteki ayıpları nasıl örteceğini düşünürken, biz hamdolsun ecdadın zaferlerini şeref madalyası olarak göğsümüzde iftiharla taşıyoruz. Bizi anlamak, bizi tanımak isteyenler, hiç uzağa gitmesin, buraya gelsin. Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler, Ahlat'ı ve Malazgirt'i ziyaret etsin."
Buranın, Belh ve Buhara ile birlikte "Kubbetü'l İslam" unvanına sahip üçüncü yer olduğunu aktaran Erdoğan, "Ahlat, 8 bin 200 ecdat mezarıyla birlikte bu topraklardaki mevcudiyetimizin sicil belgesidir. Selçuklu Kabristanı'ndaki her bir şahideyi, aynı zamanda bir hafıza kaydı olarak görüyoruz. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz." diye konuştu.