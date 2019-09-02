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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl açılış töreninde açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Adli Yıl açılış törenine açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Yeni adli yılın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Adaletin tecellisi için çalışan tüm yargı mensuplarımıza devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum. 

Adalet tarihin her döneminde üzerinde kafa yorulan bir konudur. Bizde her fırsatta adalet kavramı üzerinde uzun uzun duruyoruz. İnancımız temel kaynaklarından olan Kuran'ı Kerim ve hadislerde adalet kavramına sıkça atıfta bulunulmuştur.

''İnsan adalet yerine zulüm yolunu seçiyorsa...'' 

İnancımıza göre insanın hayrı ve şerri doğruyu ve yanlışı seçme iradesine sahip varlık sıfatıyla diğer canlılardan ayrılması adaletin de esasını oluşturur. İnsan adalet yerine zulüm yolunu seçiyorsa bunu kendi iradesiyle yapıyor demektir.

''Kanun başkadır hukuk başkadır adalet başkadır'' 

Tarihte hep hayırla yadedilen şahsiyetler adalet konusuna büyük hassasiyet göstermiştir. Günümüzde dahi Hz. Ömer deyince aklımıza adalet geliyorsa sebebi işte budur. Kadim dönemlerden beri insan hayatının temeli olarak gösterilen adalet kavramı üzerinde daha çok düşünmemiz gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyorum. Kanun başkadır hukuk başkadır adalet başkadır. Biz daime adaletin peşinde koşmalıyız. Dünya sistemi refah ve lüks içinde yaşayan bir kesimin cenderesi altındadır.''

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