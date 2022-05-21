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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'daki gençlik şöleninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'daki gençlik şöleninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı. Etkinliğin düzenleneceği 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nın tribünlerinin tamamına yakını Erdoğan'ın hitabından saatler öncesinde doldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen gençlik şöleninde açıklamalarda bulunuyor

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AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alanı doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gençlerle buluştu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

81 vilayetin tamamındaki gençleri gönülden selamlıyorum. Bugün Adana bir başka coşkulu. Sizler, bugün görüyorum ki kabınıza sığmıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarımın, bereketin şehri Adana'yı biz bir başka seviyoruz. Hep en ön safta olan vatansever vatandaşlarını seviyoruz. Rabbim stadyumlara sığmayan muhabbetimizi daim eylesin. Son 20 yılda aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.

AYRINTILAR GELİYOR...

Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı.
Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.

Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler için de hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı "Bir Gençlik Şöleni"nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak.

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