Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı

“Yargı reform paketinin dördüncüsünü meclise sunuyoruz”

Tüm bunların yanında yatırımlarında sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018'de tehdit halinde olan ekonomik saldırılara rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanında kapasite artışlarını, hastanelerimizin inşa ve açılışlarını salgın döneminde 14 ayda gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında köprü yol barajları tünelleri okulları fabrikaları toplu konut projelerini, hukuktan ekonomiye pek çok alanda hazırladığımız reformları bu dönemde milletimizde paylaştık. Uygulamaya geçirmeye başladık. Bu arada yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Ülkemizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni sivil anayasasına da Cumhur ittifakıyla başlattığımız çalışmayla tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak STK'larla milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasımıza da kavuşacağız. Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye'yi sokacağız. Bu tablo içerde ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.