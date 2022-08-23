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Cumhurbaşkanı Erdoğan acil toplantıya çağırdı! Seçim hazırlığını görüşüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan acil toplantıya çağırdı! Seçim hazırlığını görüşüyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik isimleri AK Parti Genel Merkezi'nde toplantıya çağırdı. Toplantıda bakanlar da var. Gündem seçim hazırlığı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve parti yöneticilerini sürpriz bir şekilde AK Parti Genel Merkezi'nde toplantıya çağırdı. Sürpriz Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.Toplantının seçime hazırlık çalışması olduğu ifade ediliyor. 

Toplantıya kimler katılıyor

Erdoğan'ın toplantı için çağırdığı isimler arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Ticaret Bakanı Mahmet Muş ve milletvekili Özlem Zengin de var. 

Gündem: Seçim hazırlığı

Seçime 1 yıldan daha az bir süre kaldı. Gelen ilk bilgilere göre; toplantıda seçim hazırlıkları gözden geçirilerek koordinasyon ele alınacak. AK Parti'nin seçim hazırlığı ele alınacak bu toplantıda. Seçimdeki propaganda dönemine ilişkin hazırlıklar da bu toplantıda masada olacak.

Ayrıca bir de ekonomi boyutu var. Enflasyonun düşürülmesi de oldukça önem kazanıyor. Enflasyonun düşürülmesi için atılacak adımlar neler olacak, bu başlıklar bu toplantıda ele alınacak. 

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