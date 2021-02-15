Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor Canlı Yayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklama yapıyor..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kongrelerimizde görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Kongrelerimizde görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.Sözlerimin hemen başında içinde bulunduğumuz mübarek Receb-i Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Esir kardeşlerimizi kurtaralım istedik

Bugün sizlerle ve milletmizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili bir perspekftifte hasbihal etmek istiyorum. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimizle teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız hep bunların hesabını yaptık. Çok uğraştık. Bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik.

İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi.

ABD'ye sert tepki

Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Haniz siz YPG'nin yanında değildiniz? Yanındasınız ve arkasındasınız. Bunlar binlerce TIR mühimmat getirdiler, teröristlere teslim ettiler.

Artık lama yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Ordumuz zaman ve mekan tanımaksızın gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebiliyor. Türk ordusu önünde durabilecek terör örgütü ya da piyon yoktur.

Son harekatımızda bu gerçeği biz bir kez daha gördük.