Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la saat 20.13'te Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde önemli başlıklar ele alındı. Erdoğan ile Trump, 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Erdoğan ve eşini kapıda karşıladı.

Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Baş başa görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

Trump: ilk günden beri dostuz

Trump, yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüştük. Gayet memnunlar. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolü güvence altına almak için asker bıraktık. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Bu tek yönlü bir yol değil. Sizi burada ağırlamak büyük şeref" dedi. Trump bir soru üzerine S-400 ve F-35'leri de konuşacaklarını ifade etti. Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili soruya "Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum" diye yanıt verdi.

Erdoğan da "Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız" diye konuştu.





Heyette kimler bulunuyor?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.