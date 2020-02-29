Cumhurbaşkanı Erdoğan: 36 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 36 askerin şehit olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

''İdlib'de şehit olan asker sayısı 36'ya çıktı"

İstanbul'da konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; "Ülkeminiz Suriye'de yaptığı mücadelenin anlamını hala anlamayanlar olduğunu görüyoruz. Ülkemizi güney sınırları boyunca terör koridorlarıyla kuşatmaya kalktılar. İdlib meselesi ülkemizi köşeye sıkıştırmak için özellikle kurgulanan konu olarak önümüze geldi. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Putin'e bizi rejimle baş başa bırakın dedim.

''İdlib'de şehit olan asker sayısı 36'ya çıktı''

Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusunu soranlar aslında Türkiye terör örgütlerine teslim olmalı önerisini tavsiye ediyorlar. Ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. İdlib'de şehit olan asker sayısı 36'ya çıktı. 20 günlük hareket boyunca vermiş olduğumuz şehitler adına ailelere sabır diliyorum.

''Rejimle nasıl mücadele etmeyiz''

1984'teki ilk terörist eyleminden itibaren 7 bin 500'e yakın güvenlik görevlimizi kaybettiğimizi unutmayalım. Topraklarımızda gözü olduğunu asla inkar etmeyen bir rejimle nasıl mücadele etmeyiz.''