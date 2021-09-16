Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 UNESCO Ahi Evran anma töreninde! Hayat pahalılığı ve fahiş zam açıklaması

"2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Erdoğan'ın gündeminde hayat pahalılığı ve fahiş zamlar vardı. Şeker pancarının alım fiyatı da açıklandı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

-Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkar, ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe sahip değildir. Ahilik müessesesini tüm dünyaya anlatma gayreti içerisindeyiz.

-Ahi olabilmek için öncelikle çalışmak bir meslek sahibi olmak gerekir. Ahi Evran debbağ yani deri ustası olduğunu biliyoruz.

-Ecdadımızın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz.UNESCO'ya verdiğimiz dosyamızı Azerbaycan ve İran ile birlikte hazırladık. 2021 senesini Ahi Evran yılı olarak ilan ettik. Ecdadımız devletleri sadece kılıçla kurmadı gönülleri de fethettiler. Ahiliğin sosyal rolü üreticiyle tüketici arasında olduğu kadar, zengin-fakir, emek-sermaye arasında kurduğu dengeden gelmektedir. İstikrarın reçetesi işte bu dengedir.

Enflasyon ve fahiş zamlar

-İki yıldır dünyayı sarsan salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın tüm dünya ile birlikte bizi de etkiledi. Maliyetler bir yana kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte yüreğimize ateş düşüyor.

-Tabi en çok etkilenenlerin başında esnaf sanatkarımız geliyor. Salgının esnafımızın üzerindeki yükünü hafifletmek için önlemler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketimizi devreye aldık. Kredi ve kefalet kooperatifi ortağı esnafımızın borçlarını 2 sene erteledik.

-Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık.

-Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki fahiş artışların önüne geçeceğiz.